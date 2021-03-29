Умерла главный редактор журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко

Татьяна Андросенко родилась 2 апреля 1946 г. Окончила Сумский государственный педагогический институт им. А. С. Макаренко. С 1978 г. работала членом редколлегии журнала «Мурзилка», а в 1985 г. была назначена его главным редактором. Является заслуженным работником культуры России, почетным работником общего образования РФ, членом Союза писателей России и Союза журналистов Москвы.