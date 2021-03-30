При взрыве газа в жилом доме в Татарстане пострадали шесть человек

При взрыве в доме обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна — на восьмом. Открытого горения не было. Взрыв произошел в девятиэтажном доме 1974 г. постройки. По предварительным данным МЧС, несущие конструкции здания не повреждены. Жильцов дома эвакуировали.