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При взрыве газа в жилом доме в Татарстане пострадали шесть человек

Ведомости

В Зеленодольске в Татарстане из-за взрыва газа в жилом многоэтажном доме пострадали шесть человек, один погиб, говорится на сайте главного управления МЧС по республике. Пятерых человек госпитализировали, один находится в тяжелом состоянии, писали «РИА Новости».

При взрыве в доме обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна — на восьмом. Открытого горения не было. Взрыв произошел в девятиэтажном доме 1974 г. постройки. По предварительным данным МЧС, несущие конструкции здания не повреждены. Жильцов дома эвакуировали.

Сообщение о взрыве поступило в МЧС 29 марта в 22:44 по местному времени. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В качестве основной версии следователи рассматривают утечку бытового газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных