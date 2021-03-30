При взрыве газа в жилом доме в Татарстане пострадали шесть человек
При взрыве в доме обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна — на восьмом. Открытого горения не было. Взрыв произошел в девятиэтажном доме 1974 г. постройки. По предварительным данным МЧС, несущие конструкции здания не повреждены. Жильцов дома эвакуировали.
Сообщение о взрыве поступило в МЧС 29 марта в 22:44 по местному времени. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В качестве основной версии следователи рассматривают утечку бытового газа.