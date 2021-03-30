Австралия ввела новые санкции против России из-за Крыма
Власти Австралии ввели экономические санкции против россиянина и четырех российских компаний, связанных со строительством моста через Керченский пролив, говорится на сайте МИДа страны. Также Австралия запретила одному гражданину России въезд в страну.
«Керченский мост — это попытка закрепить контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом», — сообщили в МИДе Австралии. В министерстве отметили, что Австралия ввела антироссийские санкции после вхождения Крыма в состав России в 2014 г. В санкционные списки входят 168 граждан и 52 компании из России.
29 марта Канада ввела санкции против двух россиян и четырех российских компаний в связи с присоединением Крыма к России. Под ограничения попали гендиректор «Гранд Сервис Экспресса» (операторов железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов и глава «Мостотреста» Леонид Рыженькин. Под новые ограничения также подпали ОАО «Ленпромтранспроект», ФГУП «Крымская железная дорога», «Крымская первая страховая компания» и ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».
Ранее МИД Канады объявил о введении санкций против девяти российских чиновников из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Ограничения коснулись, в том числе, директора ФСИН Александра Калашникова, директора ФСБ Александра Бортникова, генерального прокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова. В Кремле санкции Канады назвали незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва предпримет ответные меры.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. После вхождения Крыма в состав России многие страны, в том числе США и страны ЕС, ввели антироссийские санкции. Россия ввела ответные экономические санкции.