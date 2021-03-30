В Рязанской области изъяли партию наркотиков на 560 млн рублей

Силовики задержали одного из предполагаемых наркодилеров, 21-летнего мужчину, когда он ехал на автомобиле в Павелково. При обыске у него нашли 210 г наркотиков. При обыске в доме нашли лабораторное оборудование, более 110 кг сильнодействующих веществ и прекурсоров. Также силовики изъяли больше 21 кг наркотиков, приготовленных для оптового и розничного сбыта, и более 250 кг наркосодержащей жидкости. Такой объем равен 280 тыс. доз наркотика, добавили в МВД. На черном рынке стоимость партии может достигать 560 млн руб. Задержанный арестован.