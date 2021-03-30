В Рязанской области изъяли партию наркотиков на 560 млн рублей
Сотрудники МВД, ФСБ и спецподразделения «Гром» раскрыли подпольную нарколабораторию, которая работала в частном доме в селе Павелково в Рязанской области, сообщил «МВД-медиа». При обследовании лаборатории силовики обнаружили наркотических средств на 560 млн руб.
По данным правоохранительных органов, оптовые партии наркотиков поставлялись в Татарстан, Чувашию, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области. На территории этих регионов полицейские изъяли из тайников-закладок более 10 кг готовых к сбыту наркотиков. По версии следствия, наркотики продавали через интернет-магазин в теневом сегменте интернета.
Силовики задержали одного из предполагаемых наркодилеров, 21-летнего мужчину, когда он ехал на автомобиле в Павелково. При обыске у него нашли 210 г наркотиков. При обыске в доме нашли лабораторное оборудование, более 110 кг сильнодействующих веществ и прекурсоров. Также силовики изъяли больше 21 кг наркотиков, приготовленных для оптового и розничного сбыта, и более 250 кг наркосодержащей жидкости. Такой объем равен 280 тыс. доз наркотика, добавили в МВД. На черном рынке стоимость партии может достигать 560 млн руб. Задержанный арестован.