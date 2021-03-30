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В Рязанской области изъяли партию наркотиков на 560 млн рублей

Ведомости

Сотрудники МВД, ФСБ и спецподразделения «Гром» раскрыли подпольную нарколабораторию, которая работала в частном доме в селе Павелково в Рязанской области, сообщил «МВД-медиа». При обследовании лаборатории силовики обнаружили наркотических средств на 560 млн руб.

По данным правоохранительных органов, оптовые партии наркотиков поставлялись в Татарстан, Чувашию, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области. На территории этих регионов полицейские изъяли из тайников-закладок более 10 кг готовых к сбыту наркотиков. По версии следствия, наркотики продавали через интернет-магазин в теневом сегменте интернета.

Силовики задержали одного из предполагаемых наркодилеров, 21-летнего мужчину, когда он ехал на автомобиле в Павелково. При обыске у него нашли 210 г наркотиков. При обыске в доме нашли лабораторное оборудование, более 110 кг сильнодействующих веществ и прекурсоров. Также силовики изъяли больше 21 кг наркотиков, приготовленных для оптового и розничного сбыта, и более 250 кг наркосодержащей жидкости. Такой объем равен 280 тыс. доз наркотика, добавили в МВД. На черном рынке стоимость партии может достигать 560 млн руб. Задержанный арестован.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных