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В России выявлено 8 277 случаев коронавируса

Ведомости

В России за последние сутки коронавирус выявили у 8277 человек, сообщает оперативный штаб 30 марта. Умерли 409 заболевших, выздоровели 9 588 человек. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 536 820. Умерли за все время пандемии 98 442 человека.

Вчера, 29 марта, оперштаб сообщил о 8711 новых случаях. Умерли за сутки 409 заболевших. Это на 116 больше, чем днем ранее.

В Москве за сутки выявили 1291 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1 165 пациентов, скончались 56 человек. В Москве всего 1 025 454 случая болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+719), Московская (+556), Нижегородская (+277) и Ростовская (+240) области.

В России продолжают лечение 282 382 человека. Общее число выздоровевших — 4 155 996 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных