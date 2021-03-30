В России выявлено 8 277 случаев коронавируса

В Москве за сутки выявили 1291 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1 165 пациентов, скончались 56 человек. В Москве всего 1 025 454 случая болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+719), Московская (+556), Нижегородская (+277) и Ростовская (+240) области.