В России выявлено 8 277 случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 8277 человек, сообщает оперативный штаб 30 марта. Умерли 409 заболевших, выздоровели 9 588 человек. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 536 820. Умерли за все время пандемии 98 442 человека.
Вчера, 29 марта, оперштаб сообщил о 8711 новых случаях. Умерли за сутки 409 заболевших. Это на 116 больше, чем днем ранее.
В Москве за сутки выявили 1291 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1 165 пациентов, скончались 56 человек. В Москве всего 1 025 454 случая болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+719), Московская (+556), Нижегородская (+277) и Ростовская (+240) области.
В России продолжают лечение 282 382 человека. Общее число выздоровевших — 4 155 996 человек.