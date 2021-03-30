Помывшим обувь в святом источнике военным вынесли приговор
Калининградский гарнизонный военный суд оштрафовал двоих военнослужащих Балтийского флота за мытье обуви в святой воде на территории храма Христа Спасителя в Калининграде, сообщил «Коммерсантъ». Расул Сайханов получил штраф в 100 тыс. руб., Джамалдин Магомедов – 200 тыс.
Видеозапись инцидента распространилась в соцсетях в сентябре прошлого года. На записи видно, как мужчины моют обувь под краном с святой водой. Трое их сослуживцев наблюдали за происходящим, один из них снял это на камеру и выложил в интернет.
Против Сайханова и Магомедова возбудили уголовные дела по ч.1 ст. 148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»). В заключении комплексной психолого-лингвистическо-религиоведческой экспертизы говорится, что в действиях военнослужащих есть «психологические невербальные признаки оскорбления религиозных чувств верующих».
Суд учел список обстоятельств, смягчающих вину Сайханова, в том числе чистосердечное раскаяние, и оштрафовал его на 100 тыс. руб. Магомедов свою вину не признал. Он заявил, что из-за шума воды не слышал предупреждений своего сослуживца и не придал значения мозаичной иконе над краном с водой. Суд оштрафовал его на 200 тыс. руб.