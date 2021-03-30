Помывшим обувь в святом источнике военным вынесли приговор

Суд учел список обстоятельств, смягчающих вину Сайханова, в том числе чистосердечное раскаяние, и оштрафовал его на 100 тыс. руб. Магомедов свою вину не признал. Он заявил, что из-за шума воды не слышал предупреждений своего сослуживца и не придал значения мозаичной иконе над краном с водой. Суд оштрафовал его на 200 тыс. руб.