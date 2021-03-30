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Помывшим обувь в святом источнике военным вынесли приговор

Ведомости

Калининградский гарнизонный военный суд оштрафовал двоих военнослужащих Балтийского флота за мытье обуви в святой воде на территории храма Христа Спасителя в Калининграде, сообщил «Коммерсантъ». Расул Сайханов получил штраф в 100 тыс. руб., Джамалдин Магомедов – 200 тыс.

Видеозапись инцидента распространилась в соцсетях в сентябре прошлого года. На записи видно, как мужчины моют обувь под краном с святой водой. Трое их сослуживцев наблюдали за происходящим, один из них снял это на камеру и выложил в интернет.

Против Сайханова и Магомедова возбудили уголовные дела по ч.1 ст. 148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»). В заключении комплексной психолого-лингвистическо-религиоведческой экспертизы говорится, что в действиях военнослужащих есть «психологические невербальные признаки оскорбления религиозных чувств верующих».

Суд учел список обстоятельств, смягчающих вину Сайханова, в том числе чистосердечное раскаяние, и оштрафовал его на 100 тыс. руб. Магомедов свою вину не признал. Он заявил, что из-за шума воды не слышал предупреждений своего сослуживца и не придал значения мозаичной иконе над краном с водой. Суд оштрафовал его на 200 тыс. руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных