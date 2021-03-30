Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В Кремле оценили решение о продлении заморозки цен на сахар и масло

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал процесс сдерживания роста цен на продукты как филигранный: правительство работает так, чтобы избежать «перекосов». Об этом представитель Кремля рассказал журналистам.

«Этот процесс достаточно филигранный, и правительство осуществляет все действия во исполнение соответствующего поручения главы государства таким образом, чтобы это не привело к каким-то товарным перекосам во всей товарно-продуктовой цепочке и с точки зрения производителей, и с точки зрения ритейлеров и т.д. Поэтому это очень сложный и филигранный процесс. И мониторинг, собственно, тоже выполняет правительство, но повторю, что это находится как одно из поручений президента под контролем администрации», — сказал Песков.

30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым соглашение о стабилизации цен на сахар-песок будет продлено до 1 июня, а на подсолнечное масло — до 1 октября текущего года.

Согласно среднесуточным данным Росстата, годовая инфляция в России на 15 марта была на максимальном с ноября 2016 г. уровне — 5,8%. По итогам 2020 г. она была выше целевого значения Банка России в 4% — 4,9%. На пресс-конференции 19 марта председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что темпы роста цен в стране находятся вблизи максимальных значений. 25 марта министр экономического развития России Максим Решетников заявил о начале снижения инфляции в стране.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных