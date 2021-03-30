В Кремле оценили решение о продлении заморозки цен на сахар и масло

«Этот процесс достаточно филигранный, и правительство осуществляет все действия во исполнение соответствующего поручения главы государства таким образом, чтобы это не привело к каким-то товарным перекосам во всей товарно-продуктовой цепочке и с точки зрения производителей, и с точки зрения ритейлеров и т.д. Поэтому это очень сложный и филигранный процесс. И мониторинг, собственно, тоже выполняет правительство, но повторю, что это находится как одно из поручений президента под контролем администрации», — сказал Песков.