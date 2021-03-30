В Кремле оценили решение о продлении заморозки цен на сахар и масло
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал процесс сдерживания роста цен на продукты как филигранный: правительство работает так, чтобы избежать «перекосов». Об этом представитель Кремля рассказал журналистам.
«Этот процесс достаточно филигранный, и правительство осуществляет все действия во исполнение соответствующего поручения главы государства таким образом, чтобы это не привело к каким-то товарным перекосам во всей товарно-продуктовой цепочке и с точки зрения производителей, и с точки зрения ритейлеров и т.д. Поэтому это очень сложный и филигранный процесс. И мониторинг, собственно, тоже выполняет правительство, но повторю, что это находится как одно из поручений президента под контролем администрации», — сказал Песков.
30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым соглашение о стабилизации цен на сахар-песок будет продлено до 1 июня, а на подсолнечное масло — до 1 октября текущего года.
Согласно среднесуточным данным Росстата, годовая инфляция в России на 15 марта была на максимальном с ноября 2016 г. уровне — 5,8%. По итогам 2020 г. она была выше целевого значения Банка России в 4% — 4,9%. На пресс-конференции 19 марта председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что темпы роста цен в стране находятся вблизи максимальных значений. 25 марта министр экономического развития России Максим Решетников заявил о начале снижения инфляции в стране.