Президент ПКР Лукин сложил полномочия из-за санкций WADA

«Сегодня на заседании исполкома были рассмотрены и удовлетворены личные заявления о сложении полномочий заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Лукина в качестве президента ПКР», — сказали в пресс-службе, добавив, что свои полномочия сложили и вице-президенты ПКР Борис Иванюженков, Рима Баталова и Олег Смолин.