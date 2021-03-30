Президент ПКР Лукин сложил полномочия из-за санкций WADA
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин сложил свои полномочия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Временно исполняющим обязанности президента ПКР назначен Павел Рожков.
«Сегодня на заседании исполкома были рассмотрены и удовлетворены личные заявления о сложении полномочий заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Лукина в качестве президента ПКР», — сказали в пресс-службе, добавив, что свои полномочия сложили и вице-президенты ПКР Борис Иванюженков, Рима Баталова и Олег Смолин.
Кроме того, об уходе с постов председателей региональных отделений ПКР объявили депутат Госдумы Елена Бондаренко и начальник управления физической культуры и спорта Брянской области Сергей Трусов.
Как отмечает агентство, решения были приняты в соответствии с требованиями Спортивного арбитражного суда от 17 декабря 2020 г. по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства.