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Президент ПКР Лукин сложил полномочия из-за санкций WADA

Ведомости

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин сложил свои полномочия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Временно исполняющим обязанности президента ПКР назначен Павел Рожков.

«Сегодня на заседании исполкома были рассмотрены и удовлетворены личные заявления о сложении полномочий заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Лукина в качестве президента ПКР», — сказали в пресс-службе, добавив, что свои полномочия сложили и вице-президенты ПКР Борис Иванюженков, Рима Баталова и Олег Смолин.

Кроме того, об уходе с постов председателей региональных отделений ПКР объявили депутат Госдумы Елена Бондаренко и начальник управления физической культуры и спорта Брянской области Сергей Трусов.

Как отмечает агентство, решения были приняты в соответствии с требованиями Спортивного арбитражного суда от 17 декабря 2020 г. по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных