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Politico сообщила о краже писем Госдепа США российскими хакерами

Ведомости

Российские хакеры подозреваются в краже нескольких тысяч электронных писем чиновников американского Госдепартамента, пишет Politico со ссылкой на источники. Уточняется, что злоумышленники могли получить доступ к почтовым ящикам работников Бюро по делам Европы и Евразии и Бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

Издание уточняет, что вследствие кражи электронных писем сотрудников Госдепартамента хакеры могли получить доступ к большему объему правительственных данных, чем может показаться изначально. Дело в том, что указанные бюро работают с союзниками США, включая, например, НАТО и прочих европейских и индо-тихоокеанских партнеров страны.

Politico отмечает, что взлом произошел в прошлом году, однако ранее о нем не сообщалось. Госдепартамент США от комментариев отказался.

Пока неясно, был ли взлом частью хакерской атаки на американское правительство через программное обеспечение от SolarWinds, о которой стало известно в конце 2020 г. В ней США также обвинили Россию: об этом писали The New York Times и The Washington Post, заявившая, что хакеры, предпринявшие атаку на США, работают на Службу внешней разведки России. В NYT утверждалось, что российские хакеры смогли загрузить вредоносные программы в регулярные обновления ПО компании SolarWinds, которое широко используется американскими властями и частными предприятиями.

В итоге как минимум с весны хакерам удалось получить доступ к данным и электронной почте госдепартамента США, а также министерств торговли, финансов и внутренней безопасности. Помимо них, в числе пострадавших от кибератаки оказались министерство юстиции, подразделения Пентагона и ряд ядерных лабораторий. Позже, в январе, ФБР, Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности, офис директора Национальной разведки США, а также Агентство нацбезопасности в совместном заявлении указали на вероятное российское происхождение кибератаки на федеральные ведомства США. 

Москва, в свою очередь, опровергла свою причастность к атакам на американских властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные обвинения являются голословными и представляют собой следствие «слепой русофобии». 

Ранее по теме: Песков опроверг причастность России к кибератаке на правительство США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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