Politico сообщила о краже писем Госдепа США российскими хакерами
Российские хакеры подозреваются в краже нескольких тысяч электронных писем чиновников американского Госдепартамента, пишет Politico со ссылкой на источники. Уточняется, что злоумышленники могли получить доступ к почтовым ящикам работников Бюро по делам Европы и Евразии и Бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.
Издание уточняет, что вследствие кражи электронных писем сотрудников Госдепартамента хакеры могли получить доступ к большему объему правительственных данных, чем может показаться изначально. Дело в том, что указанные бюро работают с союзниками США, включая, например, НАТО и прочих европейских и индо-тихоокеанских партнеров страны.
Politico отмечает, что взлом произошел в прошлом году, однако ранее о нем не сообщалось. Госдепартамент США от комментариев отказался.
Пока неясно, был ли взлом частью хакерской атаки на американское правительство через программное обеспечение от SolarWinds, о которой стало известно в конце 2020 г. В ней США также обвинили Россию: об этом писали The New York Times и The Washington Post, заявившая, что хакеры, предпринявшие атаку на США, работают на Службу внешней разведки России. В NYT утверждалось, что российские хакеры смогли загрузить вредоносные программы в регулярные обновления ПО компании SolarWinds, которое широко используется американскими властями и частными предприятиями.
В итоге как минимум с весны хакерам удалось получить доступ к данным и электронной почте госдепартамента США, а также министерств торговли, финансов и внутренней безопасности. Помимо них, в числе пострадавших от кибератаки оказались министерство юстиции, подразделения Пентагона и ряд ядерных лабораторий. Позже, в январе, ФБР, Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности, офис директора Национальной разведки США, а также Агентство нацбезопасности в совместном заявлении указали на вероятное российское происхождение кибератаки на федеральные ведомства США.
Москва, в свою очередь, опровергла свою причастность к атакам на американских властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные обвинения являются голословными и представляют собой следствие «слепой русофобии».