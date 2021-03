Politico сообщила о краже писем Госдепа США российскими хакерами

Пока неясно, был ли взлом частью хакерской атаки на американское правительство через программное обеспечение от SolarWinds, о которой стало известно в конце 2020 г. В ней США также обвинили Россию: об этом писали The New York Times и The Washington Post, заявившая, что хакеры, предпринявшие атаку на США, работают на Службу внешней разведки России. В NYT утверждалось, что российские хакеры смогли загрузить вредоносные программы в регулярные обновления ПО компании SolarWinds, которое широко используется американскими властями и частными предприятиями.