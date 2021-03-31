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Жителям Берлина запретили посещать магазины и музеи без теста на коронавирус

Ведомости

Новые ограничения для борьбы с пандемией коронавируса вступили в силу 31 марта в Берлине. Согласно требованиям властей, некоторые заведения в городе можно будет посещать только с отрицательным тестом на коронавирус.

По новым правилам, жители Берлина должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус в непродовольственных магазинах, парикмахерских, массажных и тату-салонах, салонах красоты и музеях. Для посещения культурных учреждений нужно будет заранее записаться. Требование не распространяется на продуктовые магазины, аптеки, салоны оптики, магазины бытовой химии и товаров для дома, канцтоваров, зоомагазины, книжные магазины, заправки и автомастерские.

В Берлине остаются закрытыми театры, кинотеатры, концертные площадки и другие учреждения для проведения массовых мероприятий, а также сауны, бани, парки развлечений, казино, букмекерские конторы и другие заведения сферы досуга. 23 марта власти приняли решение ужесточить карантин в Германии, частично закрыв отели, рестораны, непродовольственные магазины на время Пасхальных праздников с 1 по 5 апреля. Вскоре Меркель признала ошибочными и отменила жесткие ограничения по на Пасху.

Ранее по теме: Меркель признала ошибочными и отменила жесткие ограничения по COVID-19 на Пасху

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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