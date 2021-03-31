Жителям Берлина запретили посещать магазины и музеи без теста на коронавирус

В Берлине остаются закрытыми театры, кинотеатры, концертные площадки и другие учреждения для проведения массовых мероприятий, а также сауны, бани, парки развлечений, казино, букмекерские конторы и другие заведения сферы досуга. 23 марта власти приняли решение ужесточить карантин в Германии, частично закрыв отели, рестораны, непродовольственные магазины на время Пасхальных праздников с 1 по 5 апреля. Вскоре Меркель признала ошибочными и отменила жесткие ограничения по на Пасху.