Мэрию Новосибирска эвакуировали из-за сообщений о минировании
Сотрудники мэрии Новосибирска эвакуируются из-за сообщения о минировании здания, сообщил ТАСС со ссылкой на официальный Telegram-канал учреждения.
«В мэрию города Новосибирска по электронной почте поступило сообщение о минировании здания. Ведётся эвакуация сотрудников. Правоохранительные органы проводят проверку», — говорится в сообщении.
По данным источников агентства, поступили сообщения о минировании станций метро «Октябрьская», «Площадь Ленина» и «Красный проспект». Позднее в мэрии сообщили, что информация о минировании метро не подтвердилась.
Из-за сообщений о минировании также эвакуировали администрацию Сургута, сообщил ТАСС со ссылкой на мэра города Андрея Филатова. Позднее источник агентства в силовых структурах рассказал, что сотрудники правоохранительных органов не обнаружили в здании мэрии подозрительных предметов. В управлении массовых коммуникаций администрации Сургута агентству сообщили, что сотрудники мэрии вернулись на рабочие места.