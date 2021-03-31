Мэрию Новосибирска эвакуировали из-за сообщений о минировании

Из-за сообщений о минировании также эвакуировали администрацию Сургута, сообщил ТАСС со ссылкой на мэра города Андрея Филатова. Позднее источник агентства в силовых структурах рассказал, что сотрудники правоохранительных органов не обнаружили в здании мэрии подозрительных предметов. В управлении массовых коммуникаций администрации Сургута агентству сообщили, что сотрудники мэрии вернулись на рабочие места.