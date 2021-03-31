ФСБ сообщила о предотвращении кражи более 1 млрд рублей из банка

По данным правоохранительных органов, в 2018 г. преступники взломали компьютерную сеть банка и получили наличные из 22 банкоматов. В 2019 г. в ходе совместной операции силовики задержали членов группы в Ставропольском, Краснодарском и Пермском краях, Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирской области. У преступников изъяли 12,5 млн руб. наличными, 567 банковских карт, на счетах которых было более 450 млн руб., средства связи и компьютеры.