ФСБ сообщила о предотвращении кражи более 1 млрд рублей из банка
Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли преступную группировку, участники которой крали деньги из банкоматов одного из банков Ставропольского края и планировали хищение более 1,1 млрд руб. с корреспондентского счета банка в ЦБ, говорится на сайте ФСБ.
По данным правоохранительных органов, в 2018 г. преступники взломали компьютерную сеть банка и получили наличные из 22 банкоматов. В 2019 г. в ходе совместной операции силовики задержали членов группы в Ставропольском, Краснодарском и Пермском краях, Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирской области. У преступников изъяли 12,5 млн руб. наличными, 567 банковских карт, на счетах которых было более 450 млн руб., средства связи и компьютеры.
Организатор преступного сообщества приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Еще восемь членов группы получили от 6,5 до 9 лет колонии общего режима.