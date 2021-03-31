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ФСБ сообщила о предотвращении кражи более 1 млрд рублей из банка

Ведомости

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли преступную группировку, участники которой крали деньги из банкоматов одного из банков Ставропольского края и планировали хищение более 1,1 млрд руб. с корреспондентского счета банка в ЦБ, говорится на сайте ФСБ.

По данным правоохранительных органов, в 2018 г. преступники взломали компьютерную сеть банка и получили наличные из 22 банкоматов. В 2019 г. в ходе совместной операции силовики задержали членов группы в Ставропольском, Краснодарском и Пермском краях, Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирской области. У преступников изъяли 12,5 млн руб. наличными, 567 банковских карт, на счетах которых было более 450 млн руб., средства связи и компьютеры.

Организатор преступного сообщества приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Еще восемь членов группы получили от 6,5 до 9 лет колонии общего режима.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных