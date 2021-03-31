В Барнауле проверят данные об ошибочной вакцинации от COVID-19 вместо гепатита

«Мы проводим проверку по факту появления в соцсетях информации об ошибочной прививке от коронавируса, поставленной жителю Барнаула, который якобы пришел сделать прививку от гепатита. В настоящее время служебное расследование проводится в самой медицинской организации, где произошел случай. Медики также исследуют, какая именно прививка все-таки была сделана жителю города — от коронавируса или гепатита», — сказали в пресс-службе. В случае подтверждения ошибки к медику «будет применено дисциплинарное взыскание».