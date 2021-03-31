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В Барнауле проверят данные об ошибочной вакцинации от COVID-19 вместо гепатита

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Минздрав Алтайского края начал проверку сообщения о случайной вакцинации местного жителя препаратом от коронавируса вместо гепатита, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее о том, что барнаульцу сделали случайную прививку от коронавируса сообщила его супруга в соцсетях. Он пришел на прививку от гепатита, а уже дома в прививочном сертификате обнаружил отсутствие записи о такой прививке, но зато увидел информацию о прививке от коронавируса.

«Мы проводим проверку по факту появления в соцсетях информации об ошибочной прививке от коронавируса, поставленной жителю Барнаула, который якобы пришел сделать прививку от гепатита. В настоящее время служебное расследование проводится в самой медицинской организации, где произошел случай. Медики также исследуют, какая именно прививка все-таки была сделана жителю города — от коронавируса или гепатита», — сказали в пресс-службе. В случае подтверждения ошибки к медику «будет применено дисциплинарное взыскание».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных