Арестованный по делу экс-губернатора Белозерцева бизнесмен госпитализирован
Основатель фармацевтического холдинга «Биотэк» Борис Шпигель, арестованный до 20 мая в рамках дела о взятке экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, экстренно госпитализирован в больницу следственного изолятора «Матросская Тишина», сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольга Дружинина.
«Вчера поздно вечером Шпигеля перевели в СИЗО-4. Там его состояние здоровья ухудшилось. Он заявил нам об этом сегодня утром, когда мы посетили его в изоляторе. И после этого было принято решение о его госпитализации. Сейчас его экстренно перевозят в больницу "Матросской Тишины"» — сказала она агентству ТАСС.
24 марта другой член московской ОНК Александр Хуруджи рассказал журналистам о просьбе Шпигеля обратиться к президенту России Владимиру Путину. Тогда 68-летний бизнесмен не успел озвучить, по какому именно поводу, однако Хуруджи предположил, что это связано с тяжелым состоянием его здоровья. Представитель ОНК пояснил, что Шпигелю будет очень тяжело находиться в СИЗО из-за множества заболеваний, поскольку обходиться без постоянной медицинской помощи тот не может.
Шпигеля арестовали последним из шести фигурантов дела о коррупции — 23 марта. Первый раз заседание с его участием перенесли, так как бизнесмену стало плохо в зале суда, вследствие чего он был госпитализирован.
По данным Следственного комитета (СК), с января по сентябрь 2020 г. Белозерцев через посредников получил от Шпигеля, его жены Евгении и директора одной из крупнейших фармацевтических компаний Пензы и Пензенской области «Фармация» Антона Колоскова деньги и иные ценности на сумму свыше 31 млн руб. Взамен «Биотэк» должен был получить конкурентное преимущество «при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств» для медицинских учреждений Пензенской области.
В связи с этим все указанные лица, а также заместитель руководителя представительства Пензенской области в Москве Федор Федотов и водитель представительства Геннадий Марков были арестованы до 20 мая. В зависимости от роли каждого им выдвинули обвинения в совершении преступлений по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 и ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).