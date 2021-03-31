Арестованный по делу экс-губернатора Белозерцева бизнесмен госпитализирован

«Вчера поздно вечером Шпигеля перевели в СИЗО-4. Там его состояние здоровья ухудшилось. Он заявил нам об этом сегодня утром, когда мы посетили его в изоляторе. И после этого было принято решение о его госпитализации. Сейчас его экстренно перевозят в больницу "Матросской Тишины"» — сказала она агентству ТАСС.