СК составил портрет среднестатистического несовершеннолетнего преступника в РФ

«Это юноши 16-17 лет, воспитывающиеся в семье с одним родителем, либо в полной семье, но, как правило, с отрицательным психологическим климатом, наглядным асоциальным поведением родителей. Они хотя и являются учащимися, но их деятельность практически не направлена на повышение своего интеллектуального и культурного уровня, а обусловлена лишь территориальным нахождением в том или ином образовательном учреждении», — цитирует ТАСС представителя ведомства.