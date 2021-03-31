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СК составил портрет среднестатистического несовершеннолетнего преступника в РФ

Ведомости

Сотрудники Следственного комитета составили портрет личности среднестатистического несовершеннолетнего преступника в России. Об этом рассказала руководитель одного из отделов Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Индира Голубкова на 5-м открытом форуме Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Это юноши 16-17 лет, воспитывающиеся в семье с одним родителем, либо в полной семье, но, как правило, с отрицательным психологическим климатом, наглядным асоциальным поведением родителей. Они хотя и являются учащимися, но их деятельность практически не направлена на повышение своего интеллектуального и культурного уровня, а обусловлена лишь территориальным нахождением в том или ином образовательном учреждении», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

По ее словам, среднестатистический портрет составлен на основании проведенного анализа отдельных социально-демографических показателей личности несовершеннолетнего преступника. Она отметила, что ведущая роль в формировании личности детей принадлежит семье. Имеет значение формирующаяся система ценностей личности, собственная социальная практика, образцы поведения, усвоенные в семье и ближайшем окружении.

Ранее МВД России сообщило, что в прошлом году каждое 38 преступление было совершено несовершеннолетними. При этом наблюдалось снижение на 16,2% (с 111 до 93) тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними. Также уменьшилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии в сфере незаконного оборота наркотиков — на 4,5% (с 22 до 21).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных