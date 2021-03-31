СК составил портрет среднестатистического несовершеннолетнего преступника в РФ
Сотрудники Следственного комитета составили портрет личности среднестатистического несовершеннолетнего преступника в России. Об этом рассказала руководитель одного из отделов Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Индира Голубкова на 5-м открытом форуме Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
«Это юноши 16-17 лет, воспитывающиеся в семье с одним родителем, либо в полной семье, но, как правило, с отрицательным психологическим климатом, наглядным асоциальным поведением родителей. Они хотя и являются учащимися, но их деятельность практически не направлена на повышение своего интеллектуального и культурного уровня, а обусловлена лишь территориальным нахождением в том или ином образовательном учреждении», — цитирует ТАСС представителя ведомства.
По ее словам, среднестатистический портрет составлен на основании проведенного анализа отдельных социально-демографических показателей личности несовершеннолетнего преступника. Она отметила, что ведущая роль в формировании личности детей принадлежит семье. Имеет значение формирующаяся система ценностей личности, собственная социальная практика, образцы поведения, усвоенные в семье и ближайшем окружении.
Ранее МВД России сообщило, что в прошлом году каждое 38 преступление было совершено несовершеннолетними. При этом наблюдалось снижение на 16,2% (с 111 до 93) тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними. Также уменьшилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии в сфере незаконного оборота наркотиков — на 4,5% (с 22 до 21).