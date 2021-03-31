В Минтруде назвали число работающих удаленно россиян
В России на дистанционном формате работы находится свыше 3 млн сотрудников, сообщил министр труда Антон Котяков.
«Свыше трех миллионов работников сейчас работают дистанционно», — сказал Котяков в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, к концу года министерство планирует начать введение в стране полномасштабного электронного документооборота.
С 1 января в России вступил в силу закон об удаленной работе. Документ прописывает возможность указывать в трудовом договоре опцию работать дистанционно на постоянной или временной основе (до полугода), а также периодическую удаленку.
Помимо этого, закон определяет случаи, когда работодатель может перевести сотрудника на удаленку без его согласия. В список таких ситуаций входят катастрофы, аварии и другие случаи, угрожающие жизни и здоровью всего населения или его части. Отдельно в документе прописывается, что переход на удаленку не может быть поводом для снижения зарплаты, а также увольнения за прогул. В то же время трудовой договор с сотрудником на дистанционке можно расторгнуть, если он не выходит на связь с работодателем более двух рабочих дней без уважительной причины.
Согласно закону, работодатель также обязан снабдить удаленного работника необходимым оборудованием или компенсировать соответствующие расходы.