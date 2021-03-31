Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В Минтруде назвали число работающих удаленно россиян

Ведомости

В России на дистанционном формате работы находится свыше 3 млн сотрудников, сообщил министр труда Антон Котяков.

«Свыше трех миллионов работников сейчас работают дистанционно», — сказал Котяков в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, к концу года министерство планирует начать введение в стране полномасштабного электронного документооборота.

С 1 января в России вступил в силу закон об удаленной работе. Документ прописывает возможность указывать в трудовом договоре опцию работать дистанционно на постоянной или временной основе (до полугода), а также периодическую удаленку.

Помимо этого, закон определяет случаи, когда работодатель может перевести сотрудника на удаленку без его согласия. В список таких ситуаций входят катастрофы, аварии и другие случаи, угрожающие жизни и здоровью всего населения или его части. Отдельно в документе прописывается, что переход на удаленку не может быть поводом для снижения зарплаты, а также увольнения за прогул. В то же время трудовой договор с сотрудником на дистанционке можно расторгнуть, если он не выходит на связь с работодателем более двух рабочих дней без уважительной причины.

Согласно закону, работодатель также обязан снабдить удаленного работника необходимым оборудованием или компенсировать соответствующие расходы.

Ранее по теме: Россияне назвали отрицательные стороны удаленной работы

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных