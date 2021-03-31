В Минтруде назвали число работающих удаленно россиян

Помимо этого, закон определяет случаи, когда работодатель может перевести сотрудника на удаленку без его согласия. В список таких ситуаций входят катастрофы, аварии и другие случаи, угрожающие жизни и здоровью всего населения или его части. Отдельно в документе прописывается, что переход на удаленку не может быть поводом для снижения зарплаты, а также увольнения за прогул. В то же время трудовой договор с сотрудником на дистанционке можно расторгнуть, если он не выходит на связь с работодателем более двух рабочих дней без уважительной причины.