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Pfizer и BioNTech оценили эффективность вакцины от коронавируса среди подростков

Ведомости

Вакцина от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech показала эффективность в 100% у подростков в возрасте 12-15 лет, сообщила BioNTech.

В компании отметили, что дети хорошо перенесли вакцинацию и у них выработались устойчивые антитела к коронавирусу.

В сообщении говорится, что Pfizer и BioNTech планируют подать заявки на расширение применения их вакцины для этой возрастной группы в европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и другие регуляторы стран мира.

Также компании начали испытания вакцины на детях от полугода до 11 лет. На прошлой неделе прививки получили дети в возрасте от пяти до 11 лет, на следующей неделе планируется вакцинироваться детей от двух до пяти лет, затем — группу от шести месяцев до двух лет.

Эффективность вакцины Pfizer и BioNTech для взрослых оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование в Великобритании, 12 декабря — в США, в ЕС — 21 декабря. В этих странах уже началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцина Pfizer — двухкомпонентная. Первая и вторая дозы препарата вводятся с промежутком в три недели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных