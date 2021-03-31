Pfizer и BioNTech оценили эффективность вакцины от коронавируса среди подростков
Вакцина от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech показала эффективность в 100% у подростков в возрасте 12-15 лет, сообщила BioNTech.
В компании отметили, что дети хорошо перенесли вакцинацию и у них выработались устойчивые антитела к коронавирусу.
В сообщении говорится, что Pfizer и BioNTech планируют подать заявки на расширение применения их вакцины для этой возрастной группы в европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и другие регуляторы стран мира.
Также компании начали испытания вакцины на детях от полугода до 11 лет. На прошлой неделе прививки получили дети в возрасте от пяти до 11 лет, на следующей неделе планируется вакцинироваться детей от двух до пяти лет, затем — группу от шести месяцев до двух лет.
Эффективность вакцины Pfizer и BioNTech для взрослых оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование в Великобритании, 12 декабря — в США, в ЕС — 21 декабря. В этих странах уже началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцина Pfizer — двухкомпонентная. Первая и вторая дозы препарата вводятся с промежутком в три недели.