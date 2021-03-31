Pfizer и BioNTech оценили эффективность вакцины от коронавируса среди подростков

Также компании начали испытания вакцины на детях от полугода до 11 лет. На прошлой неделе прививки получили дети в возрасте от пяти до 11 лет, на следующей неделе планируется вакцинироваться детей от двух до пяти лет, затем — группу от шести месяцев до двух лет.