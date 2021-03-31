Путин заявил о риске подтопления до 5 тыс. населенных пунктов
До 5 тыс. населенных пунктов могут попасть в зону возможного подтопления в результате весенних паводков, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Знаю, что достаточно непростая обстановка по паводкам может сложиться в целом ряде регионов Российской Федерации, прежде всего, конечно, на Дальнем Востоке. В зону возможного подтопления может попасть до 5 тыс. населенных пунктов – это порядка 1,5 млн человек», – сказал Путин.
Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что непростая паводковая обстановка может сложиться в регионах Сибири, Урала, Приволжского федерального округа. Прогнозируются заторы на реках Амур, Енисей, Северная Двина, Лена и реках Волжско-Камского водного бассейна. Прежде всего, это обусловлено большими запасами снега, промерзанием почвы и толщиной льда, превышающей средние многолетние значения, объяснил министр.
Ранее МЧС России по Московской области сообщило, что в Подмосковье в результате весеннего половодья могут быть подтоплены более 150 населенных пунктов. Из-за обилия снега и затяжной весны половодье в Подмосковье будет «небывало мощным и продолжительным», отметили в ведомстве.