Путин заявил о риске подтопления до 5 тыс. населенных пунктов

«Знаю, что достаточно непростая обстановка по паводкам может сложиться в целом ряде регионов Российской Федерации, прежде всего, конечно, на Дальнем Востоке. В зону возможного подтопления может попасть до 5 тыс. населенных пунктов – это порядка 1,5 млн человек», – сказал Путин.