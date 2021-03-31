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Путин заявил о риске подтопления до 5 тыс. населенных пунктов

Ведомости

До 5 тыс. населенных пунктов могут попасть в зону возможного подтопления в результате весенних паводков, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Знаю, что достаточно непростая обстановка по паводкам может сложиться в целом ряде регионов Российской Федерации, прежде всего, конечно, на Дальнем Востоке. В зону возможного подтопления может попасть до 5 тыс. населенных пунктов – это порядка 1,5 млн человек», – сказал Путин.

Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что непростая паводковая обстановка может сложиться в регионах Сибири, Урала, Приволжского федерального округа. Прогнозируются заторы на реках Амур, Енисей, Северная Двина, Лена и реках Волжско-Камского водного бассейна. Прежде всего, это обусловлено большими запасами снега, промерзанием почвы и толщиной льда, превышающей средние многолетние значения, объяснил министр.

Ранее МЧС России по Московской области сообщило, что в Подмосковье в результате весеннего половодья могут быть подтоплены более 150 населенных пунктов. Из-за обилия снега и затяжной весны половодье в Подмосковье будет «небывало мощным и продолжительным», отметили в ведомстве.

Ранее по теме: МЧС допустило подтопление 158 населенных пунктов Подмосковья из-за половодья

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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