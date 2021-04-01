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В России проиндексировали социальные пенсии на 3,4%

Ведомости

Социальные пенсии увеличатся 1 апреля на 3,4%, говорится на сайте Пенсионного фонда (ПФР). Ранее постановление об индексации было утверждено правительством.

Индексация коснется 3,9 млн россиян. 3,2 млн получают социальную пенсию, из них 2,1 млн – по инвалидности, 1 млн – по потере кормильца. Средний размер выплаты после индексации составит 10,2 тыс. руб. Пенсия детям-инвалидам вырастет до 15 тыс. руб., выплата инвалидам с детства первой группы – до 15,2 тыс. руб.

Также 1 апреля проиндексируют пенсии участников Великой отечественной войны; награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда»; военнослужащих, проходивших службу по призыву, и членов их семей; пострадавших от радиационных и техногенных катастроф; космонавтов и летчиков-испытателей и т.д.

В зависимости от вида пенсии индексация составит от 270 до 514 руб. в месяц. Пенсия участников ВОВ увеличится в среднем до 42 тыс. руб., пенсии инвалидов по военной травме – до 32,9 тыс. руб. Эти категории граждан получают две выплаты: страховую пенсию и пенсию по гособеспечению.

С 1 января 2021 г. страховые выплаты проиндексировали на 6,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных