В России проиндексировали социальные пенсии на 3,4%
Социальные пенсии увеличатся 1 апреля на 3,4%, говорится на сайте Пенсионного фонда (ПФР). Ранее постановление об индексации было утверждено правительством.
Индексация коснется 3,9 млн россиян. 3,2 млн получают социальную пенсию, из них 2,1 млн – по инвалидности, 1 млн – по потере кормильца. Средний размер выплаты после индексации составит 10,2 тыс. руб. Пенсия детям-инвалидам вырастет до 15 тыс. руб., выплата инвалидам с детства первой группы – до 15,2 тыс. руб.
Также 1 апреля проиндексируют пенсии участников Великой отечественной войны; награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда»; военнослужащих, проходивших службу по призыву, и членов их семей; пострадавших от радиационных и техногенных катастроф; космонавтов и летчиков-испытателей и т.д.
В зависимости от вида пенсии индексация составит от 270 до 514 руб. в месяц. Пенсия участников ВОВ увеличится в среднем до 42 тыс. руб., пенсии инвалидов по военной травме – до 32,9 тыс. руб. Эти категории граждан получают две выплаты: страховую пенсию и пенсию по гособеспечению.
С 1 января 2021 г. страховые выплаты проиндексировали на 6,3%.