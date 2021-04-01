В России проиндексировали социальные пенсии на 3,4%

В зависимости от вида пенсии индексация составит от 270 до 514 руб. в месяц. Пенсия участников ВОВ увеличится в среднем до 42 тыс. руб., пенсии инвалидов по военной травме – до 32,9 тыс. руб. Эти категории граждан получают две выплаты: страховую пенсию и пенсию по гособеспечению.