В Нижнем Новгороде суд арестовал пятерых сотрудников транспортной полиции

Ранее о возбуждении уголовного дела по факту получения взятки в особо крупном размере в отношении нескольких руководящих сотрудников Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте возбудило Приволжское следственное управление на транспорте СК России. Следствие установило, что в декабре 2020 г. подозреваемые получили в качестве взятки более 1 млн руб. с части денежных средств, полагающихся в виде премии сотрудникам отдела полиции — от 10 тысяч до 15 тысяч рублей с каждого.