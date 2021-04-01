В Нижнем Новгороде суд арестовал пятерых сотрудников транспортной полиции
Пятерых начальников Нижегородского линейного управления МВД на транспорте арестовали на два месяца по подозрению во взяточничестве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции региона.
«Пятерым сотрудникам из числа руководящего состава Нижегородского линейного управления МВД на транспорте, подозреваемым в получении взяток, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, по 29 мая 2021 г. включительно каждому», — говорится в сообщении суда. В частности, по данным агентства, речь идет о начальнике Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте полковнике полиции Алексее Епишине и четырех его подчиненных.
Ранее о возбуждении уголовного дела по факту получения взятки в особо крупном размере в отношении нескольких руководящих сотрудников Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте возбудило Приволжское следственное управление на транспорте СК России. Следствие установило, что в декабре 2020 г. подозреваемые получили в качестве взятки более 1 млн руб. с части денежных средств, полагающихся в виде премии сотрудникам отдела полиции — от 10 тысяч до 15 тысяч рублей с каждого.