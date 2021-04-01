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В Нижнем Новгороде суд арестовал пятерых сотрудников транспортной полиции

Ведомости

Пятерых начальников Нижегородского линейного управления МВД на транспорте арестовали на два месяца по подозрению во взяточничестве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

«Пятерым сотрудникам из числа руководящего состава Нижегородского линейного управления МВД на транспорте, подозреваемым в получении взяток, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, по 29 мая 2021 г. включительно каждому», — говорится в сообщении суда. В частности, по данным агентства, речь идет о начальнике Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте полковнике полиции Алексее Епишине и четырех его подчиненных.

Ранее о возбуждении уголовного дела по факту получения взятки в особо крупном размере в отношении нескольких руководящих сотрудников Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте возбудило Приволжское следственное управление на транспорте СК России. Следствие установило, что в декабре 2020 г. подозреваемые получили в качестве взятки более 1 млн руб. с части денежных средств, полагающихся в виде премии сотрудникам отдела полиции — от 10 тысяч до 15 тысяч рублей с каждого.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных