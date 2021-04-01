Pfizer и BioNTech уточнили эффективность своей вакцины
Эффективность вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech составила 91,3% спустя полгода после второй прививки, говорится в сообщении Pfizer.
По данным центра по контролю и профилактике заболеваний США, препарат на 100% защищает от тяжелого течения COVID-19. Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) оценило показатель в 95,3%.
Компания добавила, что вакцина показала эффективность в 100% в ЮАР, где преобладает южноафриканский вариант коронавируса.
Ранее BioNTech сообщила, что эффективность вакцины у детей в возрасте 12-15 лет составила 100%.
Ранее эффективность вакцины Pfizer и BioNTech для взрослых оценивалась в 95%. 2 декабря 2020 года препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование в Великобритании, 12 декабря — в США, в ЕС — 21 декабря. В этих странах уже началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцина Pfizer — двухкомпонентная. Первая и вторая дозы препарата вводятся с промежутком в три недели.