Служебный автомобиль Пескова попал в ДТП в Москве
Служебный автомобиль пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попал в ДТП в Москве, в аварии никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на Пескова.
«Нет, не пострадал»,— сказал Песков, отметив, что в момент аварии не присутствовал в машине.
Пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова рассказала агентству, что в ДТП попал автомобиль «Автотранспортного комбината», который обслуживает высшие государственные органы власти. Машина повреждена, водитель не пострадал. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что второй участник не пропустил автомобиль со спецсигналами.