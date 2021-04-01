Служебный автомобиль Пескова попал в ДТП в Москве

Пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова рассказала агентству, что в ДТП попал автомобиль «Автотранспортного комбината», который обслуживает высшие государственные органы власти. Машина повреждена, водитель не пострадал. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что второй участник не пропустил автомобиль со спецсигналами.