Сотрудники малого и среднего бизнеса рассказали о работе в отпуске
По данным аналитиков, 49% респондентов редко работают в отпуске, 16,2% принципиально никогда не работают во время отдыха, 9,2% не работают, потому что делегируют свои обязанности коллегам. 47,2% опрошенных отметили, что им никогда не оплачивали работу в отпуске. Начальство заставляет выполнять задачи во время отпуска 11% сотрудников, 53% работают по собственной инициативе.
38% опрошенных подстраивают отпуск под график работы. 14,2% рано встают, чтобы проверить почту, 13% не ездят отдыхать туда, где плохо ловится интернет, 10,8% респондентов проводят отпуск дома, чтобы можно было быстро добраться до офиса при необходимости.