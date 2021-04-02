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Сотрудники малого и среднего бизнеса рассказали о работе в отпуске

Ведомости

Более четверти сотрудников малого и среднего бизнеса вынуждены работать во время отпуска, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса компании «Мегаплан». В опросе приняли участие 1800 сотрудников и руководителей компаний МСП.

По данным аналитиков, 49% респондентов редко работают в отпуске, 16,2% принципиально никогда не работают во время отдыха, 9,2% не работают, потому что делегируют свои обязанности коллегам. 47,2% опрошенных отметили, что им никогда не оплачивали работу в отпуске. Начальство заставляет выполнять задачи во время отпуска 11% сотрудников, 53% работают по собственной инициативе.

38% опрошенных подстраивают отпуск под график работы. 14,2% рано встают, чтобы проверить почту, 13% не ездят отдыхать туда, где плохо ловится интернет, 10,8% респондентов проводят отпуск дома, чтобы можно было быстро добраться до офиса при необходимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных