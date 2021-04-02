Сотрудники малого и среднего бизнеса рассказали о работе в отпуске

По данным аналитиков, 49% респондентов редко работают в отпуске, 16,2% принципиально никогда не работают во время отдыха, 9,2% не работают, потому что делегируют свои обязанности коллегам. 47,2% опрошенных отметили, что им никогда не оплачивали работу в отпуске. Начальство заставляет выполнять задачи во время отпуска 11% сотрудников, 53% работают по собственной инициативе.