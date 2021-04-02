На Тайване в результате схода с рельсов поезда погибли более 40 человек
На востоке Тайваня пассажирский скоростной поезд сошел с рельсов, погиб 41 человек, включая машиниста. Об этом сообщает газета «Тайвань Жибао» со ссылкой на председателя Союза железнодорожных предприятий Тайваня Чэнь Шицзе.
Инцидент произошел в туннеле Циншуй у города Хуалянь. Причиной называется столкновение с поездом автомобильной спецтехники на путях. В районе крушения найдены шасси грузового автомобиля. В результате схода поезда с рельсов 66 человек пострадали и госпитализированы.
Более 70 пассажиров, как передает «Пинго жибао», оказались заблокированы в вагонах.
Сейчас полиция арестовала водителя автомобиля, который оказался на путях. По данным «Саньли синьвэньван», он припарковался на склоне у железной дороги, но забыл поставить машину на ручной тормоз, и она скатилась на рельсы, столкнувшись с поездом.