На Тайване в результате схода с рельсов поезда погибли более 40 человек

Сейчас полиция арестовала водителя автомобиля, который оказался на путях. По данным «Саньли синьвэньван», он припарковался на склоне у железной дороги, но забыл поставить машину на ручной тормоз, и она скатилась на рельсы, столкнувшись с поездом.