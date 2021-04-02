В России за сутки выявили 8792 новых случая коронавируса

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия является пятой страной мира по числу жителей с выявленным COVID-19. Ее опережают США, где коронавирус подтвержден у 30,5 млн человек, Бразилия (12,8 млн), Индия (12,3 млн) и Франция (4,7 млн). В целом коронавирус обнаружен у 129,6 млн жителей планеты. Из них свыше 2,8 млн человек умерли.