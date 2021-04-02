В России за сутки выявили 8792 новых случая коронавируса
В течение последних 24 часов в России коронавирус обнаружили у 8792 человек, следует из статистики оперштаба на 2 апреля. Таким образом, общее количество жителей страны с выявленным за время пандемии COVID-19 достигло 4 563 056 случаев.
Умерли за сутки 400 заразившихся коронавирусом. Общее число скончавшихся, зафиксированных оперштабом, на сегодняшний день составляет 99 633. В то же время за 24 часа выздоровели после заражения 9832 пациента. Сейчас в активной стадии заболевания находятся 277 172 человека.
Вчера коронавирус обнаружили у 9169 россиян. Это был самый высокий показатель с 25 марта. Умерли 383 пациента с COVID-19.
Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки выявили в Москве — 1764. Скончались 57 человек с COVID-19. Общее число заболевших в столице за все время достигло 1 030 655.
Вторым по числу граждан с обнаруженным за 24 часа COVID-19 является Санкт-Петербург — 708 новых случаев. В топ-5 вошли также Московская (+601), Нижегородская (+277) и Ростовская области (+243). Меньше всего заразившихся за сутки выявлено в Республике Тыва и Чукотском АО — по 1 случаю.
По общему числу зараженных коронавирусом за время пандемии, не считая Москву, лидируют Санкт-Петербург (396 049), Московская (233 422), Нижегородская (108 019) и Свердловская области (82 782). Наименьшие показатели зафиксированы в Ненецком и Чукотском АО — 1087 и 733 соответственно.
По данным университета Джонса Хопкинса, Россия является пятой страной мира по числу жителей с выявленным COVID-19. Ее опережают США, где коронавирус подтвержден у 30,5 млн человек, Бразилия (12,8 млн), Индия (12,3 млн) и Франция (4,7 млн). В целом коронавирус обнаружен у 129,6 млн жителей планеты. Из них свыше 2,8 млн человек умерли.