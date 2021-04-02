Правительство изменило порядок заселения детей в гостиницы
Правительство отменило требование о нотариальном согласии при заселении детей в гостиницы, сообщила пресс-служба кабмина.
«Требование о предъявлении нотариально заверенного согласия родителей при заселении детей в гостиницу исключат из правил предоставления гостиничных услуг. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Теперь при заселении в гостиницу несовершеннолетний должен будет предоставить составленное в свободной форме письменное согласие одного из законных представителей. При этом возможность оформления нотариального согласия также сохраняется.
Решение связано с тем, что непродолжительные детские поездки часто сопоставимы по стоимости с услугами нотариуса. Кроме того, такое условие превращалось в помеху, если ребенок путешествовал не с родителями, а, например, с близкими родственниками, объяснили в правительстве.