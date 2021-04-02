Мурашко поблагодарил врачей, прооперировавших пациента во время пожара
Министр здравоохранения Михаил Мурашко от имени Минздрава поблагодарил врачей кардиоцентра Амурской медицинской академии в Благовещенске, которые провели операцию на открытом сердце во время пожара в клинике, сообщила пресс-служба министерства.
Мурашко рассказал, что во время операции по аорто-коронарному шунтированию в кардиоцентре начался пожар. Операцию нельзя было прерывать, потому что пациент был подключен к аппарату искусственного кровообращения. Врачи приняли решение перейти на резервный источник питания и кислорода и продолжить операцию. По словам министра, после операции пациент был переведен в областную клиническую больницу. Сейчас он находится в реанимации в стабильном состоянии.
Губернатор Амурской области Василий Орлов написал в Instagram, что намерен наградить медиков, проводивших операцию во время пожара. Он опубликовал имена участвовавших в операции врачей и санитаров и поручил подготовить для них наградные листы.
Крыша двухэтажного здания лечебного учреждения загорелась днем 2 апреля. По данным управления МЧС по Амурской области, в момент пожара из здания эвакуировали 120 человек. Одна бригада медиков из восьми человек осталась на месте, чтобы завершить операцию, которая в это время проводилась на первом этаже клиники. У пациента уже была вскрыта грудная клетка и остановить хирургическое вмешательство не было возможности. Еще две операции пришлось остановить.