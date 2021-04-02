Мурашко поблагодарил врачей, прооперировавших пациента во время пожара

Мурашко рассказал, что во время операции по аорто-коронарному шунтированию в кардиоцентре начался пожар. Операцию нельзя было прерывать, потому что пациент был подключен к аппарату искусственного кровообращения. Врачи приняли решение перейти на резервный источник питания и кислорода и продолжить операцию. По словам министра, после операции пациент был переведен в областную клиническую больницу. Сейчас он находится в реанимации в стабильном состоянии.