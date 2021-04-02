СК сообщил о задержании депутата «Единой России» в Ярославле
Следственный комитет задержал депутата Ярославской областной думы от «Единой России» Романа Фомичева по подозрению в коррупции, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.
«Сотрудники следственного управления СК России по Ярославской области задержали депутата Ярославской областной Думы Романа Фомичева», — сообщили в СК. Депутата подозревают в «совершении коррупционного преступления, выявленного сотрудниками ФСБ».
Фомичев, по данным агентства, возглавляет комитет Ярославской областной думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству. Помимо этого, задержанный является членом регионального отделения поддержки малого и среднего предпринимательства «Опора России». Фомичев дважды избирался депутатом Ярославской областной думы.