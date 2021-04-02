Названа дата открытия старейшего кинотеатра России «Художественный»
Старейший в России и в Москве кинотеатр «Художественный», закрытый с 2014 г. на реконструкцию, откроется 9 апреля показами номинированных на «Оскар» фильмов. Об этом сообщил программный директор Стас Тыркин, передает ТАСС.
«Сегодня мы называем дату открытия кинотеатра. Это произойдет ровно через неделю — 9 апреля», — сказал Тыркин. Билеты на первые сеансы появятся 5 апреля. Первой пройдет российская премьера фильма «Отец» Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях, он откроет серию фильмов — номинантов на «Оскар 2021».
Кинотеатр «Художественный», первый в России, построен в 1909 году по проекту архитектора Николая Благовещенского и перестроен в 1912 г. Федором Шехтелем. В 2014 г. его закрыли на реконструкцию, тогда стоимость работ была оценена в 338,7 млн руб.
Реконструкцией изначально занималась компания ООО «СианСтрой», но она отклонилась от графика работ и контракт с ней был расторгнут в 2015 г. В 2016 году мэрия Москвы передала здание «Художественного» компании «Пионер» Александра Мамута в аренду на 20 лет, бизнесмен оценил расходы на реставрацию уже в 1 млрд руб. В октябре 2020 г. «Сбер» заявил о выкупе доли Мамута в кинотеатре «Художественный», который будет консолидирован на балансе Rambler Group, ранее приобретенной банком.
Мамут утверждал, что реставрация ведется с соблюдением технологий и по дореволюционным чертежам, в том числе восстанавливаются утраченные элементы интерьера и перебирается кирпич, усилены несущие стены и фундамент. Активисты «Архнадзора» утверждали, что работы нарушают исторический облик здания. Работы по реставрации «Художественного» завершились в декабре 2020 г. В ходе работ фасад кинотеатра приблизили к облику 1913 г. Были восстановлены не только утраченные элементы внутреннего декора, но и фонтан на прилежащей территории. В обновленном «Художественном» будет четыре зала: один большой, на 400 мест, и три малых.