Названа дата открытия старейшего кинотеатра России «Художественный»

Мамут утверждал, что реставрация ведется с соблюдением технологий и по дореволюционным чертежам, в том числе восстанавливаются утраченные элементы интерьера и перебирается кирпич, усилены несущие стены и фундамент. Активисты «Архнадзора» утверждали, что работы нарушают исторический облик здания. Работы по реставрации «Художественного» завершились в декабре 2020 г. В ходе работ фасад кинотеатра приблизили к облику 1913 г. Были восстановлены не только утраченные элементы внутреннего декора, но и фонтан на прилежащей территории. В обновленном «Художественном» будет четыре зала: один большой, на 400 мест, и три малых.