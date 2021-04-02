Генконсульство РФ в Стамбуле проверяет сообщения об участии россиян в перестрелке
Российское генконсульство в Стамбуле проверяет информацию об участии граждан России в перестрелке, сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.
«Генконсульству известно о случившемся. Проверяется информация о причастности российских граждан к происшествию», — сказал представитель российской дипмиссии.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что в районе Бахчешехир Стамбула произошла перестрелка, в которой приняли участие граждане России, Грузии, Сирии и Азербайджана. В ходе перестрелки погибли два человека, еще два получили ранения.