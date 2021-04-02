Летнюю Универсиаду в китайском Чэнду перенесли с 2021 на 2022 год
Летняя Универсиада в китайском Чэнду перенесена с 2021 на 2022 год из-за ситуации с коронавирусом и ограничениями на поездки, сообщается на сайте Международной федерации университетского спорта (FISU).
«Всемирная универсиада, проведение которой первоначально запланировано в Чэнду, провинция Сычуань, Китай в августе 2021 года, будет перенесена на 2022 год из-за ситуации с COVID-19 и международными ограничениями на поездки в настоящее время», — сообщила пресс-служба FISU, отметив, что даты переноса будут согласованы соответствующими органами.
Игры должны были пройти с 18 по 29 августа 2021 г.