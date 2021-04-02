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Москалькова направила ФСИН обращения адвокатов Навального о медпомощи

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилось с письмом к директору ФСИН Александру Калашникову, в котором попросила рассмотреть обращения адвокатов основателя ФБК (внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального и представителей гражданского общества об оказании ему медицинской помощи в колонии, передает «Интерфакс».

«Ко мне поступил ряд обращений от адвокатов Навального и других граждан по вопросу об оказании ему медицинской помощи», — цитирует агентство Москалькову. Она отметила, что «одним из приоритетов деятельности омбудсмена является обеспечение прав на качественную медпомощь в учреждениях ФСИН РФ». По ее словам, в 2020 г. в аппарат уполномоченного поступило 1035 обращений по вопросу медицинского обеспечения, из них примерно пятая часть была направлена из мест лишения свободы.

Ранее посетившая Навального член Общественной палаты России Мария Бутина заявила, что он отказался от предложенного ему лечения. Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Покрове. На своей странице в Instagram он заявил, что объявил голодовку с требованием пустить к нему врача. В управлении ФСИН России по Владимирской области сказали, что осужденному оказывается вся необходимая медицинская помощь.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет. Об ухудшении своего здоровья Навальный рассказал 26 марта, пожаловавшись на боли в спине и потерю чувствительности целых участков правой ноги.

Ранее по теме: Бутина сообщила об отказе Навального от предложенного лечения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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