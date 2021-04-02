Москалькова направила ФСИН обращения адвокатов Навального о медпомощи

«Ко мне поступил ряд обращений от адвокатов Навального и других граждан по вопросу об оказании ему медицинской помощи», — цитирует агентство Москалькову. Она отметила, что «одним из приоритетов деятельности омбудсмена является обеспечение прав на качественную медпомощь в учреждениях ФСИН РФ». По ее словам, в 2020 г. в аппарат уполномоченного поступило 1035 обращений по вопросу медицинского обеспечения, из них примерно пятая часть была направлена из мест лишения свободы.