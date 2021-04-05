Минобороны начнет строительство второй ветки БАМа
Железнодорожные войска начнут прокладывать вторую ветку Байкало-Амурской железнодорожной магистрали 5 апреля, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков сообщил, что строительство начнется по решению министра обороны Сергея Шойгу. На строительстве участка от Улака до Февральска длиной 340 км задействуют десять бригад железнодорожных войск.
Программа развития Восточного полигона действует с 2013 по 2024 гг. Увеличение пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба должно обеспечить рост грузопотока к морским портам и повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет роста транзитных контейнерных перевозок.
Премьер-министр Михаил Мишустин в начале марта заявил, что правительство планирует выделить 780 млрд руб. до 2024 г. на развитие транспортной инфраструктуры, в том числе на модернизацию БАМа и Транссиба.