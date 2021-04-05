В России за сутки выявили 8646 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 8646 человек, следует из статистики оперштаба на 5 апреля. Скончались 343 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 589 540. Умерли за все время пандемии 100 717 человек.
Вчера, 4 апреля, оперштаб сообщил о 8817 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 1876 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 815 человек, скончалось 50 пациентов. В Москве всего 1 036 443 случая болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+707), Московская (+593), Ростовская (+240) и Нижегородская (+234) области.
За сутки в России полностью выздоровели 7052 человека. Общее число выздоровевших возросло до 4 211 133. Продолжают лечение 277 690.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 131 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,8 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 30 млн случаев, Бразилии (свыше 12,9 млн), Индии (более 12,5 млн) и Франции (свыше 4,8 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.