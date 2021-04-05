Гинцбург заявил об отсутствии сообщений о подделке «Спутника V»
Сообщений о подделке вакцины от коронавируса «Спутник V» в России не было, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Слава Богу, внутри нашей страны таких сообщений не было, а как мы с вами уже слышали, в Мексике такое произошло. С одной стороны, мы понимаем, что, если начинают подделывать какой-то препарат, безусловно, он имеет коммерческую ценность, но это, конечно, не успокаивает», — отметил Гинцбург.
По его словам, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) тщательно отслеживает подобные случаи и может отслеживать возможные подделки препарата.
Ранее власти Мексики задержали в аэропорту штата Кампече частный самолет, на борту которого находилось более тысячи ампул вещества, маркированного как «Спутник V». РФПИ проанализировал изображения партии и заявил, что это подделка.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.