Застрелившего в метро коллегу полицейского приговорили к 19 годам колонии

Смирнова также лишили звания старшего прапорщика запаса и обязали выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим в 3,5 млн руб. Обвинение требовало для Смирнова 22 года лишения свободы. При этом первых 10 лет – в тюрьме, а также ограничения свободы на срок 2 года. Суд принял во внимание мнение присяжных о том, что обвиняемый заслуживает снисхождения. Это значит, что его не могут приговорить к пожизненному тюремному заключению.