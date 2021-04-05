Застрелившего в метро коллегу полицейского приговорили к 19 годам колонии
Бывшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, расстрелявшего в 2019 г. сотрудников отдела собственной безопасности МВД на станции метро «Рязанский проспект» в Москве, приговорили к 19 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда.
«Смирнову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет, с отбыванием первых 9 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении. При этом его оправдали по двум другим статьям — о получении взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2).
Смирнова также лишили звания старшего прапорщика запаса и обязали выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим в 3,5 млн руб. Обвинение требовало для Смирнова 22 года лишения свободы. При этом первых 10 лет – в тюрьме, а также ограничения свободы на срок 2 года. Суд принял во внимание мнение присяжных о том, что обвиняемый заслуживает снисхождения. Это значит, что его не могут приговорить к пожизненному тюремному заключению.
Инцидент произошел 18 сентября 2019 г. на станции метро «Рязанский проспект» в Москве. По данным столичного управления МВД, Смирнов открыл стрельбу по двум полицейским из отдела собственной безопасности, когда они попытались задержать его за взятку. Прапорщик выстрелил из табельного оружия не менее 9 раз. В результате стрельбы один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения.