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Застрелившего в метро коллегу полицейского приговорили к 19 годам колонии

Ведомости

Бывшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, расстрелявшего в 2019 г. сотрудников отдела собственной безопасности МВД на станции метро «Рязанский проспект» в Москве, приговорили к 19 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

«Смирнову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет, с отбыванием первых 9 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы  1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении. При этом его оправдали по двум другим статьям — о получении взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2).

Смирнова также лишили звания старшего прапорщика запаса и обязали выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим в 3,5 млн руб. Обвинение требовало для Смирнова 22 года лишения свободы. При этом первых 10 лет  – в тюрьме, а также ограничения свободы на срок 2 года. Суд принял во внимание мнение присяжных о том, что обвиняемый заслуживает снисхождения. Это значит, что его не могут приговорить к пожизненному тюремному заключению.

Инцидент произошел 18 сентября 2019 г. на станции метро «Рязанский проспект» в Москве. По данным столичного управления МВД, Смирнов открыл стрельбу по двум полицейским из отдела собственной безопасности, когда они попытались задержать его за взятку. Прапорщик выстрелил из табельного оружия не менее 9 раз. В результате стрельбы один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных