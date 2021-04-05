Эксперты оценили сложность российских законов с точки зрения их восприятия
Российские законы из года в год становятся все более сложными для восприятия, говорится в исследовании института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ (ИГМУ НИУ ВШЭ), которое приводит «Коммерсантъ».
На данный момент индекс синтаксической сложности правовых актов составляет 40,1 балла при максимальном значении в 65 баллов и минимуме в 16 баллов. Год назад показатель был на уровне 39,9 балла.
Эксперты оценили сложность текстов, исходя из семи параметров:
- отношения числа зависимых слов к общему количеству слов в тексте;
- расстояния между зависимыми словами;
- числа слов в абзаце;
- числа слов в одном предложении;
- числа грамматических основ;
- доли глаголов (чем их больше, тем текст понятнее);
- числа причастных оборотов.
Индекс высчитывался на основе более чем 600 российских федеральных законов. Для сравнения их сопоставили с «Критикой чистого разума» Иммануила Канта, считающейся очень тяжелым текстом для восприятия. В итоге выяснилось, что в 2020 г. 87 законодательных актов в стране были сложнее философского труда. Годом ранее таковых было 77.
По мнению экспертов, на усложнение законодательства, которое за прошлый год стало длиннее на 344 тыс. слов, повлияла конституционная реформа. Основной закон страны стал тяжелее на 4 балла, его индекс вырос до 28. Кроме того, из-за изменений в основной закон страны усложнились и связанные с ним акты: закон о правительстве стал труднее на 5 баллов, увеличившись до 33, а закон о порядке формирования Совета Федерации на 1 балл, достигнув 52 баллов.
«Усложнение есть. Предложения становятся огромными, сплошные запятые и точки с запятыми, мысль становится не видна. Когда тексты перегружены, это плохо и с точки зрения восприятия, и с точки зрения правоприменения. Это препятствует правовой определенности: значит, обязательно будет сбой», — заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Он отметил, что подобные сбои сопряжены с разными рисками «от непонимания целей, которым должны следовать правоприменители, до коррупционных возможностей». В связи с этим он пообещал выводить законотворцев «на путь уважения к русскому языку» и к читателям законов.