Эксперты оценили сложность российских законов с точки зрения их восприятия

По мнению экспертов, на усложнение законодательства, которое за прошлый год стало длиннее на 344 тыс. слов, повлияла конституционная реформа. Основной закон страны стал тяжелее на 4 балла, его индекс вырос до 28. Кроме того, из-за изменений в основной закон страны усложнились и связанные с ним акты: закон о правительстве стал труднее на 5 баллов, увеличившись до 33, а закон о порядке формирования Совета Федерации на 1 балл, достигнув 52 баллов.