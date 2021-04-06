Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Зарплату до 200 тыс. руб. в Москве предлагают хостес в ночном клубе и врачу-косметологу. Зарабатывать от 190 тыс. руб. в месяц может тонировщик-винильщик в студии автостайлинга. До 180 тыс. руб. в месяц может получать шеф-повар в английском пабе. Работодатель организует регулярные поездки в Великобританию для обмена опытом.