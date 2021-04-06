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Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Ведомости

В апрельский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве вошли няня-гувернантка, шеф-повар и врач неотложной наркологической помощи. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру». 

Одна из самых высоких зарплат в Москве доступна стоматологу-имплантологу. Специалисту предлагают до 400 тыс. руб. в месяц.

Согласно рейтингу, до 350 тыс. руб. ежемесячно может зарабатывать менеджер по продажам банковских услуг с опытом работы от двух лет. Зарплата такого сотрудника обычно состоит из оклада и премии от продаж. 

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До 300 тыс. руб. в месяц зарабатывает product manager мобильного приложения в IT-компании. Работодатель готов оплатить необходимые книги и курсы повышения квалификации, отправлять сотрудника на профильные конференции в России и за рубежом. Также до 300 тыс. руб. готовы платить няне-гувернантке с опытом работы от трех лет. 

Зарплату до 200 тыс. руб. в Москве предлагают хостес в ночном клубе и врачу-косметологу. Зарабатывать от 190 тыс. руб. в месяц может тонировщик-винильщик в студии автостайлинга. До 180 тыс. руб. в месяц может получать шеф-повар в английском пабе. Работодатель организует регулярные поездки в Великобританию для обмена опытом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных