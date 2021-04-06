Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
В апрельский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве вошли няня-гувернантка, шеф-повар и врач неотложной наркологической помощи. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».
Одна из самых высоких зарплат в Москве доступна стоматологу-имплантологу. Специалисту предлагают до 400 тыс. руб. в месяц.
Согласно рейтингу, до 350 тыс. руб. ежемесячно может зарабатывать менеджер по продажам банковских услуг с опытом работы от двух лет. Зарплата такого сотрудника обычно состоит из оклада и премии от продаж.
До 300 тыс. руб. в месяц зарабатывает product manager мобильного приложения в IT-компании. Работодатель готов оплатить необходимые книги и курсы повышения квалификации, отправлять сотрудника на профильные конференции в России и за рубежом. Также до 300 тыс. руб. готовы платить няне-гувернантке с опытом работы от трех лет.
Зарплату до 200 тыс. руб. в Москве предлагают хостес в ночном клубе и врачу-косметологу. Зарабатывать от 190 тыс. руб. в месяц может тонировщик-винильщик в студии автостайлинга. До 180 тыс. руб. в месяц может получать шеф-повар в английском пабе. Работодатель организует регулярные поездки в Великобританию для обмена опытом.