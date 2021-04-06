В России за сутки выявили 8328 новых случаев коронавируса
За последние 24 часа коронавирус был выявлен у 8328 жителей России, следует из статистики оперштаба на 6 апреля. Показатель снижается третий день подряд. На данный момент общее количество граждан с обнаруженным за все время пандемии COVID-19 достигло 4 597 868 человек.
Умерли в течение суток 389 граждан с подтвержденным коронавирусом. Это максимальное значение со 2 апреля. В целом число скончавшихся достигло 101 106. В то же время за 24 часа выздоровели после COVID-19 8902 пациента. Сейчас в активной стадии заболевания находятся 276 727 россиян.
Вчера коронавирус обнаружили у 8646 человек. Скончались 343 пациента с COVID-19.
Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Москве — 1747. Скончались 54 человека с COVID-19. Общее число заразившихся в столице за все время достигло 1 038 190. Из них 951 851 пациент выздоровел, 16 976 граждан умерли.
Вторым по числу жителей с обнаруженным за 24 часа COVID-19 стал Санкт-Петербург — 702 новых случая. В топ-5 вошли также Московская (+533), Нижегородская (+241) и Ростовская области (+238). Наименьшее количество заразившихся за сутки выявлено в Республике Тыве и Ненецком АО — по 1 случаю.
По общему числу зараженных коронавирусом за время пандемии, не считая Москву, лидируют Санкт-Петербург (398 886), Московская (235 740), Нижегородская (109 044) и Свердловская области (83 330). Наименьшие показатели зафиксированы в Ненецком и Чукотском АО — 1092 и 736 случаев соответственно.
По данным университета Джонса Хопкинса, Россия является пятой страной мира по количеству жителей с выявленным COVID-19. Ее опережают США, где коронавирус подтвержден у 30,8 млн человек, Бразилия (13 млн), Индия (12,7 млн) и Франция (4,9 млн). В целом за время пандемии коронавирус был обнаружен у 131,8 млн жителей планеты. Из них около 2,9 млн человек умерли.