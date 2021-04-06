В России за сутки выявили 8328 новых случаев коронавируса

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия является пятой страной мира по количеству жителей с выявленным COVID-19. Ее опережают США, где коронавирус подтвержден у 30,8 млн человек, Бразилия (13 млн), Индия (12,7 млн) и Франция (4,9 млн). В целом за время пандемии коронавирус был обнаружен у 131,8 млн жителей планеты. Из них около 2,9 млн человек умерли.