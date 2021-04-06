Умер один из «отцов евро» Роберт Манделл
Канадский экономист, нобелевский лауреат по экономике, один из создателей европейской валюты — Роберт Манделл, умер на 89 году жизни. Об этом сообщает итальянское информагентство Adnkronos.
Манделл скончался в Италии, где он проживал попеременно с Нью-Йорком в течение последних 30 лет.
Манделла считают идейным и интеллектуальным вдохновителем создания единой валюты для Европы. Начиная с 1960-х гг. он поддерживал идею общеевропейского экономического и валютного союза и разработал теоретическую основу для введения евро.
В 1999 г. Манделл получил Нобелевскую премию по экономике за «анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон». Он преподавал в университетах Стэнфорда и Чикаго.
В 2009 г. посетил Россию, где принял участие в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Манделл принимал участие в дискуссионных сессиях, в том числе, с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым.