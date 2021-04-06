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Умер один из «отцов евро» Роберт Манделл

Ведомости

Канадский экономист, нобелевский лауреат по экономике, один из создателей европейской валюты  — Роберт Манделл, умер на 89 году жизни. Об этом сообщает итальянское информагентство Adnkronos. 

Манделл скончался в Италии, где он проживал попеременно с Нью-Йорком в течение последних 30 лет. 

Манделла считают идейным и интеллектуальным вдохновителем создания единой валюты для Европы. Начиная с 1960-х гг. он поддерживал идею общеевропейского экономического и валютного союза и разработал теоретическую основу для введения евро.

В 1999 г. Манделл получил Нобелевскую премию по экономике за «анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон». Он преподавал в университетах Стэнфорда и Чикаго. 

В 2009 г. посетил Россию, где принял участие в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Манделл принимал участие в дискуссионных сессиях, в том числе, с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных