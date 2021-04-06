В Кремле оценили изменение доли иностранцев в российском госдолге

«Нет, никаких в данном случае кризисных явлений нет. В зависимости от международной конъюнктуры происходит или отток, или приток международных инвесторов. Эта кривая постоянно изменяется, поэтому здесь в данном случае нет никакого повода для обеспокоенности. Здесь есть просто потребность в планомерной работе. Чем и занимается правительство и минрегулятор», — сказал Песков.