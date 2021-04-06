В Кремле оценили изменение доли иностранцев в российском госдолге

В Кремле оценили изменение доли иностранцев в российском госдолге
В Кремле считают, что нет повода для беспокойства в связи с изменением доли иностранцев в российском госдолге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что отток или приток международных инвесторов зависит от международной конъюнктуры.
«Нет, никаких в данном случае кризисных явлений нет. В зависимости от международной конъюнктуры происходит или отток, или приток международных инвесторов. Эта кривая постоянно изменяется, поэтому здесь в данном случае нет никакого повода для обеспокоенности. Здесь есть просто потребность в планомерной работе. Чем и занимается правительство и минрегулятор», — сказал Песков.
Ранее РБК со ссылкой на обзор старшего стратега «ВТБ Капитала» Максима Коровина «Навигатор ОФЗ» сообщил, что доля инвестиций нерезидентов в рублевом государственном долге России опустилась ниже 20%, то есть до уровней августа 2015 года. Такие расчеты подтвердил изданию и главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.