Попова: большинство новых штаммов коронавируса завезены в Россию из Турции

«Из разных стран привезены и британский вариант, и южноафриканский, но только из Турции у нас ввезены оба варианта разными людьми и в разное время», — сказала Попова, ее слова приводит пресс-служба правительства. Она добавила, что ситуация с распространением инфекции в этой стране продолжает ухудшаться.