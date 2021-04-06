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Суд оставил под арестом бизнесмена Шпигеля

Ведомости

Мосгорсуд оставил в силе арест бизнесмена, основателя фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля по делу о даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, сообщает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

На этом же заседании Шпигель пожаловался на здоровье и заявил, что ему «осталось несколько дней». «Я шестую ночь не сплю. Правая нога у меня не слушается. Я не могу больше, не могу больше терпеть», — сказал бизнесмен. В то же время суд удовлетворил ходатайство следствия, которое выступало против изменения меры пресечения, о котором просила сторона защиты.

«Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобы без удовлетворения», — следует из оглашенного решения суда.

Ранее сегодня Белозерцев в суде признался, что получил взятку в 20 млн руб. от Шпигеля. Адвокат экс-чиновника пояснил, что эти деньги предназначались на предвыборную кампанию. В то же время защита Белозерцева отметила, что автомобиль Mercedes, который следствие считает частью взятки Белозерцеву наряду со швейцарскими часами и деньгами, принадлежит компании «Биотэк». Сам бывший губернатор отметил, что не протежировал предприятию бизнесмена и его компания работала в регионе на общих условиях.

Президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку 23 марта этого года. Накануне тот был арестован до 20 мая по делу о получении взятки от Шпигеля, его жены Евгении и директора одной из крупнейших фармацевтических компаний Пензы и Пензенской области «Фармация» Антона Колоскова на общую сумму 31 млн руб. По данным следствия, взамен на деньги и другие ценные вещи «Биотэк» должна была получить конкурентное преимущество «при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств» для медицинских учреждений Пензенской области.

Другие обозначенные фигуранты дела также арестованы до 20 мая. Под стражу отправлены, помимо них, заместитель руководителя представительства Пензенской области в Москве Федор Федотов и водитель представительства Геннадий Марков. В зависимости от роли каждого из шести фигурантов дела им выдвинуты обвинения в совершении преступлений по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 и ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).

Ранее по теме: Экс-губернатор Белозерцев признался в получении взятки
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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