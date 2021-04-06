В российской армии начались проверки боеготовности
В российских Вооруженных силах начались плановые контрольные проверки боевой готовности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной РФ.
«В соответствии с планом подготовки вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений», — приводит пресс-служба Минобороны слова Шойгу.
Как уточнили в министерстве, всего в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.
Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. При этом в Восточном военном округе проверку проводит комиссия Генштаба.