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Роспотребнадзор исключил скорую отмену ограничительных мер в Москве

Ведомости

Говорить о скором снятии в Москве ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, на данных момент не приходится ввиду напряженной эпидемиологической обстановки, заявила во время заседания комиссии Мосгордумы по образованию начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по столице Юлия Кобзева.

«Фактически с середины февраля у нас заболеваемость снижается очень медленно, порядка 1-3% в неделю. То есть ситуация остается достаточно напряженной, и не хотелось бы говорить о том, что необходимо продолжать снимать какие-то ограничительные мероприятия на сегодняшний день», — сказала она.

Ранее, 5 марта, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с улучшением эпидемической обстановки столица готовится к организации фестивалей, в частности, Урбанистического форума. В этот же день он принял решение об отмене с 8 марта обязательного режима самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания и распорядился разблокировать их социальные карты. На тот момент, по словам Собянина, заболеваемость снизилась в пять раз по сравнению с показателями конца 2020 г. 

В то же время 10 марта мэр говорил, что масочный режим в московском транспорте и запрет на проведение массовых мероприятий могут сохраниться после отмены большей части ограничений, запланированной на эту весну. Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова еще перед этим предупредила о возможном росте заболеваемости COVID-19 в марте-мае.

28 октября прошлого года на фоне второй волны коронавируса в России Роспотребнадзор ввел в стране всеобщий масочный режим. Людей обязали носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. Кроме того, властям регионов рекомендовали ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00, однако эта мера на данный момент уже не действует.

В то же время об отмене масочного режима речи пока не идет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 18 марта.

Ранее по теме: Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве после весны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных