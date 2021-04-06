Роспотребнадзор исключил скорую отмену ограничительных мер в Москве

Ранее, 5 марта, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с улучшением эпидемической обстановки столица готовится к организации фестивалей, в частности, Урбанистического форума. В этот же день он принял решение об отмене с 8 марта обязательного режима самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания и распорядился разблокировать их социальные карты. На тот момент, по словам Собянина, заболеваемость снизилась в пять раз по сравнению с показателями конца 2020 г.