Роспотребнадзор исключил скорую отмену ограничительных мер в Москве
Говорить о скором снятии в Москве ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, на данных момент не приходится ввиду напряженной эпидемиологической обстановки, заявила во время заседания комиссии Мосгордумы по образованию начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по столице Юлия Кобзева.
«Фактически с середины февраля у нас заболеваемость снижается очень медленно, порядка 1-3% в неделю. То есть ситуация остается достаточно напряженной, и не хотелось бы говорить о том, что необходимо продолжать снимать какие-то ограничительные мероприятия на сегодняшний день», — сказала она.
Ранее, 5 марта, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с улучшением эпидемической обстановки столица готовится к организации фестивалей, в частности, Урбанистического форума. В этот же день он принял решение об отмене с 8 марта обязательного режима самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания и распорядился разблокировать их социальные карты. На тот момент, по словам Собянина, заболеваемость снизилась в пять раз по сравнению с показателями конца 2020 г.
В то же время 10 марта мэр говорил, что масочный режим в московском транспорте и запрет на проведение массовых мероприятий могут сохраниться после отмены большей части ограничений, запланированной на эту весну. Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова еще перед этим предупредила о возможном росте заболеваемости COVID-19 в марте-мае.
28 октября прошлого года на фоне второй волны коронавируса в России Роспотребнадзор ввел в стране всеобщий масочный режим. Людей обязали носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. Кроме того, властям регионов рекомендовали ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00, однако эта мера на данный момент уже не действует.
В то же время об отмене масочного режима речи пока не идет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 18 марта.