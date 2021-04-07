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Опрос: более 60% россиян не могут представить свою жизнь без интернета

Ведомости

Около 62% жителей России не могут представить свою жизнь без интернета, а почти половина чувствуют себя некомфортно без смартфона, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы «Мир»). В опросе приняли участие 1,2 тыс. человек. Исследование приурочено ко Дню рунета — 7 апреля.

Согласно опросу, 68% участвующих в исследовании женщин отвечали, что не могут представить свою жизнь без интернета. Об этом заявили и 55% мужчин.

Почти 46% опрошенных чувствуют себя некомфортно без смартфона: этот ответ, в основном, дали жители Москвы. При этом 55% респондентов в возрасте от 60 лет заявили, что могли бы спокойно прожить без интернета, а 43% этого возраста сказали, что не пользуются интернетом.

Исследователи также изучили, на что россияне тратят время в интернете. Так, 72% опрошенных используют интернет для общения в соцсетях и мессенджерах (72%) и тратят на это около 2,8 часа в день, 60% респондентов смотрят видео примерно по 2,5 часа в день. Эти два варианта ответа чаще давали молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. 57% опрошенных используют интернет для чтения новостей, и тратят на это 1,4 часа в день.

Самой популярной соцсетью у респондентов является «ВКонтакте» (75% имеют профиль). На втором месте — Instagram (58% респондентов зарегистрированы в нем), на третьем месте — YouTube (43% имеют аккаунт).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных