Опрос: более 60% россиян не могут представить свою жизнь без интернета
Около 62% жителей России не могут представить свою жизнь без интернета, а почти половина чувствуют себя некомфортно без смартфона, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы «Мир»). В опросе приняли участие 1,2 тыс. человек. Исследование приурочено ко Дню рунета — 7 апреля.
Согласно опросу, 68% участвующих в исследовании женщин отвечали, что не могут представить свою жизнь без интернета. Об этом заявили и 55% мужчин.
Почти 46% опрошенных чувствуют себя некомфортно без смартфона: этот ответ, в основном, дали жители Москвы. При этом 55% респондентов в возрасте от 60 лет заявили, что могли бы спокойно прожить без интернета, а 43% этого возраста сказали, что не пользуются интернетом.
Исследователи также изучили, на что россияне тратят время в интернете. Так, 72% опрошенных используют интернет для общения в соцсетях и мессенджерах (72%) и тратят на это около 2,8 часа в день, 60% респондентов смотрят видео примерно по 2,5 часа в день. Эти два варианта ответа чаще давали молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. 57% опрошенных используют интернет для чтения новостей, и тратят на это 1,4 часа в день.
Самой популярной соцсетью у респондентов является «ВКонтакте» (75% имеют профиль). На втором месте — Instagram (58% респондентов зарегистрированы в нем), на третьем месте — YouTube (43% имеют аккаунт).