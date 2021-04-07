Опрос: более 60% россиян не могут представить свою жизнь без интернета

Исследователи также изучили, на что россияне тратят время в интернете. Так, 72% опрошенных используют интернет для общения в соцсетях и мессенджерах (72%) и тратят на это около 2,8 часа в день, 60% респондентов смотрят видео примерно по 2,5 часа в день. Эти два варианта ответа чаще давали молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. 57% опрошенных используют интернет для чтения новостей, и тратят на это 1,4 часа в день.