В Кремле разработают требования для посещения послания Федеральному собранию

«Мы дорабатываем сейчас разные детали, в том числе и с санитарными властями. И в ближайшие дни уже будет соответствующая информация распространяться. Но пока еще нам нужны несколько дней на доработку деталей», — сказал Песков, отвечая на вопрос про режим допуска политиков на послание президента.