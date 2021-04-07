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В Кремле разработают требования для посещения послания Федеральному собранию

Ведомости

Администрация президента дорабатывает правила посещения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию для приглашенных политиков. В их разработке принимают участие и медицинские специалисты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы дорабатываем сейчас разные детали, в том числе и с санитарными властями. И в ближайшие дни уже будет соответствующая информация распространяться. Но пока еще нам нужны несколько дней на доработку деталей», — сказал Песков, отвечая на вопрос про режим допуска политиков на послание президента.

Послание Федеральному собранию состоится 21 апреля в очном формате.

В 2020 году послание Федеральному собранию состоялось 15 января. Президент Путин в ходе послания предложил внести поправки в Конституцию РФ, увеличить размер маткапитала и распространить его на первенцев, ввести выплаты на детей 3-7 лет и выплаты за классное руководство в размере 5000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных