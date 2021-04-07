В Кремле разработают требования для посещения послания Федеральному собранию
Администрация президента дорабатывает правила посещения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию для приглашенных политиков. В их разработке принимают участие и медицинские специалисты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы дорабатываем сейчас разные детали, в том числе и с санитарными властями. И в ближайшие дни уже будет соответствующая информация распространяться. Но пока еще нам нужны несколько дней на доработку деталей», — сказал Песков, отвечая на вопрос про режим допуска политиков на послание президента.
Послание Федеральному собранию состоится 21 апреля в очном формате.
В 2020 году послание Федеральному собранию состоялось 15 января. Президент Путин в ходе послания предложил внести поправки в Конституцию РФ, увеличить размер маткапитала и распространить его на первенцев, ввести выплаты на детей 3-7 лет и выплаты за классное руководство в размере 5000 руб.