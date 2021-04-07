В Турции разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 ВВС Турции пилотажной группы «Турецкие звезды» потерпел крушение в районе города Коньи в центральной Анатолии, летчик погиб, сообщили в Минобороны страны.
«Пилот самолета наших ВВС, который потерпел крушение во время тренировочного полета в Конье, погиб», — говорится в сообщении. По факту происшествия начато расследование. Причины инцидента пока неизвестны.
Самолет, по данным агентства Anadolu, разбился на пустыре в Февзи Чакмак Каратайского района Коньи. На место катастрофы направлены полиция, жандармерия, пожарная охрана и медицинские бригады.
Президент Турции Реджеп Эрдоган принес соболезнования родным и близким погибшего пилота.