В офисе Зеленского сообщили подробности его поездки в Донбасс

Ранее сегодня сообщалось, что Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс, чтобы посетить передовые позиции. Перед этим глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.