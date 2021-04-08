В офисе Зеленского сообщили подробности его поездки в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с военными на позициях у линии соприкосновения в Донбассе, сообщается на сайте украинского президента.
«Пребывая с рабочей поездкой в Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции на линии соприкосновения, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня», — передает пресс-служба.
Во время встречи с президентом военные доложили о ситуации на фронте, а также почтили минутой молчания память павших в боях. Зеленский вручил украинским защитникам государственные награды и ценные подарки.
Ранее сегодня сообщалось, что Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс, чтобы посетить передовые позиции. Перед этим глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. З апреля Народная милиция ДНР сообщила о гибели ребенка из-за обстрела украинского беспилотника.