Песков объяснил национальной особенностью плавный рост интереса к вакцинации
Постепенный рост интереса россиян к вакцинации от коронавируса является «нашей особенностью», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Интерес населения к вакцине, понимание целесообразности вакцинирования растет постепенно, но растет. Динамика есть. Ну, у нас другая динамика, у нас не скачкообразный интерес проявляется, а он растет постепенно. Наверное, это какая-то наша особенность», – сказал Песков.
Другой особенностью России он назвал высокий уровень иммунизации населения, особенно в городах-миллионниках, благодаря «достаточно филигранно принятым мерам в течение минувшего года». «Это в первую очередь естественная иммунизация, и именно благодаря этому мы находимся сейчас в гораздо более благоприятной ситуации, чем многие и многие страны», – объяснил пресс-секретарь Путина.
По данным эпидемиологов и представителей Минздрава, иммунитет к коронавирусу имеют как минимум половина населения крупных городов, уточнил он.
Массовая вакцинация началась в России в январе. В стране зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» — в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г.