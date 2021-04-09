Песков объяснил национальной особенностью плавный рост интереса к вакцинации

«Интерес населения к вакцине, понимание целесообразности вакцинирования растет постепенно, но растет. Динамика есть. Ну, у нас другая динамика, у нас не скачкообразный интерес проявляется, а он растет постепенно. Наверное, это какая-то наша особенность», – сказал Песков.