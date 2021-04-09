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Песков объяснил национальной особенностью плавный рост интереса к вакцинации

Ведомости

Постепенный рост интереса россиян к вакцинации от коронавируса является «нашей особенностью», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Интерес населения к вакцине, понимание целесообразности вакцинирования растет постепенно, но растет. Динамика есть. Ну, у нас другая динамика, у нас не скачкообразный интерес проявляется, а он растет постепенно. Наверное, это какая-то наша особенность», – сказал Песков.

Другой особенностью России он назвал высокий уровень иммунизации населения, особенно в городах-миллионниках, благодаря «достаточно филигранно принятым мерам в течение минувшего года». «Это в первую очередь естественная иммунизация, и именно благодаря этому мы находимся сейчас в гораздо более благоприятной ситуации, чем многие и многие страны», – объяснил пресс-секретарь Путина.

По данным эпидемиологов и представителей Минздрава, иммунитет к коронавирусу имеют как минимум половина населения крупных городов, уточнил он.

Массовая вакцинация началась в России в январе. В стране зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» — в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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